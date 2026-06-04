Германия не будет отменять проверки на внутренних границах ЕС.

Еврокомиссия заявила, что эти проверки больше не будут нужны из-за радикальных изменений в миграционной политике блока. ЕС согласовал меры по усилению контроля за тем, кто пересекает границу блока, в частности путем ужесточения процедур проверки и предоставления большей поддержки странам, которые принимают больше всего мигрантов. Эти положения будут введены в действие на следующей неделе, передает eurointegration.com.ua

Сейчас 10 стран ЕС проводят проверки на внутренних границах, и семь из них упоминают миграцию в своих обоснованиях для Еврокомиссии. Эти проверки должны быть временными, но некоторые страны применяют их уже годами.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия призвала Австрию, Данию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Норвегию (которая не является членом ЕС), Словению и Швецию постепенно отменить свои пограничные проверки. Десятой страной является Польша, которую Еврокомиссия не просила отменить пограничные проверки.

"Количество [нелегальных мигрантов]... уменьшается. Мы на правильном пути. Реформы проведены. Внешние границы защищены лучше. Принято решение по регулированию возвращения. ... Пришло время постепенно отменять эти пограничные проверки", – заявил в четверг комиссар Магнус Бруннер накануне встречи с министрами внутренних дел в Люксембурге.

Безвизовая Шенгенская зона "должна работать, это одно из самых больших достижений Европейского союза", утверждал он.

Однако Добриндт отметил, что пограничные проверки в Германии работают и остаются необходимыми.

Немецкий министр отметил, что защиту внешних границ блока "нужно существенно улучшить". Он добавил, что страны, куда мигранты прибывают первыми, должны принимать обратно людей, которые уехали в другие страны ЕС, а взамен новый механизм оказания поддержки странам, которые принимают больше всего мигрантов, должен быть быстро запущен.

"Все это должно работать вместе. Все эти факторы влияют друг на друга", – сказал Добриндт.

"Мы видели в последние месяцы, насколько эффективными на самом деле являются наши меры в сдерживании нелегальной миграции", – сказал он.