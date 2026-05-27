theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
snob
27 Мая 2026, 10:34
132
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Генсек ООН: В условиях крайней нищеты на Земле живут около 800 млн человек

Около 800 млн человек во всём мире по-прежнему живут в условиях крайней нищеты. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в послании к участникам Глобального форума по сокращению бедности и развитию.

Генсек ООН: В условиях крайней нищеты на Земле живут около 800 млн человек.
Генсек ООН: В условиях крайней нищеты на Земле живут около 800 млн человек.

Такие люди живут как в сельских общинах, так и в перенаселённых городских трущобах. Их положение усугубляется конфликтами, изменением климата, растущим неравенством и высокими долговыми обязанностями, пишет snob.ru

Гутерриш призвал правительства создавать новые рабочие места, развивать образование, здравоохранение, сельские регионы и всеобщую социальную защиту. Он также указал на необходимость реформы несправедливой глобальной финансовой системы.

По данным международной организации по борьбе с неравенством Oxfam, за последние 10 лет совокупное состояние 1% самых богатых людей мира превысило 30 млрд долларов. этих денег хватило бы, чтобы 22 раза решить проблему бедности на всей Земле.

Источник
snob
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте