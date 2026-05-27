Генсек ООН: В условиях крайней нищеты на Земле живут около 800 млн человек.

Такие люди живут как в сельских общинах, так и в перенаселённых городских трущобах. Их положение усугубляется конфликтами, изменением климата, растущим неравенством и высокими долговыми обязанностями, пишет snob.ru

Гутерриш призвал правительства создавать новые рабочие места, развивать образование, здравоохранение, сельские регионы и всеобщую социальную защиту. Он также указал на необходимость реформы несправедливой глобальной финансовой системы.

По данным международной организации по борьбе с неравенством Oxfam, за последние 10 лет совокупное состояние 1% самых богатых людей мира превысило 30 млрд долларов. этих денег хватило бы, чтобы 22 раза решить проблему бедности на всей Земле.