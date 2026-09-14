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rbc.ua logorbc
14 Сентября 2026, 10:00
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Генпрокурор Украины после скандальных заявлений покинул страну

Накануне он подписал подозрение директору НАБУ.

Генпрокурор Украины после скандальных заявлений покинул страну.
Генпрокурор Украины после скандальных заявлений покинул страну.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил информацию о том, что его нет в стране, но заявил, что сейчас находится "в служебной командировке", сообщает rbc.ua

По его словам, в рамках поездки он "проведет ряд встреч с международными партнерами", в ходе которых планирует "информировать их о ситуации в системе антикоррупционных органов Украины".

В частности, Кравченко хочет рассказать о, как он утверждает, "признаки концентрации неконтролируемого влияния и риски для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины".

Напомним, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу и призвал его уйти в отставку.

"Я подозреваю его (Семена Кривоноса - ред.) в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере", - заявил Кравченко.

По словам генпрокурора, Кривоносу также инкриминируют фиктивное усыновление ребенка, которым тот якобы пытался искусственно создать основания во избежание ответственности в суде.

Кравченко подчеркнул, что уверен в собранных материалах и готов их обнародовать.

Еще одно подозрение, по словам Кравченко, касается лица, приближенного к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.

Речь идет о влиянии на судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), предложении им неправомерной выгоды, а также содействии в уклонении от мобилизации.

Именно это уголовное производство, как утверждает генпрокурор, и послужило настоящей причиной ночного обыска в Офисе генерального прокурора.

 4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в Офисе генерального прокурора.

По версии следствия, участники группировки обеспечивали "крышевание" сети мошеннических колл-центров и занимались легализацией полученного имущества.

Между тем, 6 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не имеет никакого отношения к этой деятельности.

Он поручил отстранить причастного сотрудника от исполнения обязанностей и проверить работу соответствующего департамента.

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Кравченко и руководителями НАБУ и САП.

После этого разговора генпрокурор написал заявление об отставке, а представление было направлено в Верховную Раду.

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Источник
rbc.ua logorbc
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