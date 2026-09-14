Генпрокурор Украины после скандальных заявлений покинул страну.

Накануне он подписал подозрение директору НАБУ.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подтвердил информацию о том, что его нет в стране, но заявил, что сейчас находится "в служебной командировке", сообщает rbc.ua

По его словам, в рамках поездки он "проведет ряд встреч с международными партнерами", в ходе которых планирует "информировать их о ситуации в системе антикоррупционных органов Украины".

В частности, Кравченко хочет рассказать о, как он утверждает, "признаки концентрации неконтролируемого влияния и риски для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины".

Напомним, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу и призвал его уйти в отставку.

"Я подозреваю его (Семена Кривоноса - ред.) в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере", - заявил Кравченко.

По словам генпрокурора, Кривоносу также инкриминируют фиктивное усыновление ребенка, которым тот якобы пытался искусственно создать основания во избежание ответственности в суде.

Кравченко подчеркнул, что уверен в собранных материалах и готов их обнародовать.

Еще одно подозрение, по словам Кравченко, касается лица, приближенного к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко.

Речь идет о влиянии на судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), предложении им неправомерной выгоды, а также содействии в уклонении от мобилизации.

Именно это уголовное производство, как утверждает генпрокурор, и послужило настоящей причиной ночного обыска в Офисе генерального прокурора.

4 сентября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в Офисе генерального прокурора.

По версии следствия, участники группировки обеспечивали "крышевание" сети мошеннических колл-центров и занимались легализацией полученного имущества.

Между тем, 6 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не имеет никакого отношения к этой деятельности.

Он поручил отстранить причастного сотрудника от исполнения обязанностей и проверить работу соответствующего департамента.

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Кравченко и руководителями НАБУ и САП.

После этого разговора генпрокурор написал заявление об отставке, а представление было направлено в Верховную Раду.