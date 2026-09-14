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mediafax.ro logomediafax
14 Сентября 2026, 07:09
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Гараж в Риме может стоить как квартира: цены достигают €200 тысяч

Кризис с парковочными местами привел к росту цен на гаражи в Риме. В некоторых районах столицы Италии гараж стоит столько же, сколько квартира. В центре города цены достигают 200 тысяч евро.

Гараж в Риме может стоить как квартира: цены достигают €200 тысяч.
Гараж в Риме может стоить как квартира: цены достигают €200 тысяч.

Нехватка парковочных мест и рост числа автомобилей привели к резкому увеличению стоимости гаражей в Риме, пишет mediafax.ro

По данным экспертов, во второй половине 2025 года цены на гаражи в итальянской столице выросли на 3,1%. Рим быстро поднялся в национальном рейтинге цен, уступая только Флоренции.

Сейчас гараж в центре Рима может стоить до 200 тысяч евро. В других районах цены варьируются от 100 тысяч до 150 тысяч евро, однако есть и кварталы, где гаражи стоят значительно дешевле.

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Источник
mediafax.ro logomediafax
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