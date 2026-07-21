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21 Июля 2026, 18:36
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Галерею Лувра откроют спустя девять месяцев после ограбления

Музей Лувр в Париже создаст отдельную охраняемую комнату для демонстрации драгоценностей из Галереи Аполлона, которая осенью прошлого года подверглась ограблению.

Галерею Лувра откроют спустя девять месяцев после ограбления.
Галерею Лувра откроют спустя девять месяцев после ограбления.

Об этом заявил директор музея Кристоф Лерибо, передает leparisien.fr

По его словам, это будет хранилище без окон. Лерибо отметил, что предстоит проделать большую работу, и для этого нужны огромные финансовые средства.

Лерибо добавил, что ценные украшения, которые ранее находились в галерее, были вывезены оттуда.

В октябре прошлого года в Лувре произошло громкое ограбление. Четверо преступников проникли в галерею через балкон, который проверка компании Van Cleef & Arpels определила как уязвимое место еще в 2018 году. На ограбление мужчинам понадобилось около семи минут. За это время они успели вынести из Лувра девять исторических драгоценностей французской короны. При этом, как уточнила Le Parisien, грабители начали паниковать из-за быстрой реакции полиции и оставили на месте преступления следы ДНК, а также кусок куртки. Полиции удалось задержать всех четверых подозреваемых, последнего из них поймали 25 ноября. 

Источник
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