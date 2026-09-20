Гайана стала одним из главных бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке.

Латиноамериканская страна Гайана стала одним из главных выгодополучателей от вооруженного конфликта между США и Ираном.

Об этом пишет The New York Times. После потрясений на нефтяных рынках, к которым привела война на Ближнем Востоке, страна увеличила добычу нефти.

Добыча нефти в Гайане началась несколько лет назад. По состоянию на сентябрь 2026 года страна добывает около 900 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что по итогам года нефтяные доходы государства будут в два раза выше прогнозируемых — около $6,5 млрд.

Как добавляет NYT, Гайана остается одной из беднейших стран Латинской Америки. Правительственные чиновники считают, что рост доходов от нефти позволит повысить уровень жизни граждан – построить новую инфраструктуру, понизить налоги и отменить плату за обучение в колледжах. Рост экономики Гайаны по итогам первого полугодия 2026 года составил 33%.