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20 Сентября 2026, 10:25
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Гайана стала одним из главных бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке

Латиноамериканская страна Гайана стала одним из главных выгодополучателей от вооруженного конфликта между США и Ираном.

Гайана стала одним из главных бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке.
Гайана стала одним из главных бенефициаров конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом пишет The New York Times. После потрясений на нефтяных рынках, к которым привела война на Ближнем Востоке, страна увеличила добычу нефти.

Добыча нефти в Гайане началась несколько лет назад. По состоянию на сентябрь 2026 года страна добывает около 900 тыс. баррелей в сутки. Ожидается, что по итогам года нефтяные доходы государства будут в два раза выше прогнозируемых — около $6,5 млрд.

Как добавляет NYT, Гайана остается одной из беднейших стран Латинской Америки. Правительственные чиновники считают, что рост доходов от нефти позволит повысить уровень жизни граждан – построить новую инфраструктуру, понизить налоги и отменить плату за обучение в колледжах. Рост экономики Гайаны по итогам первого полугодия 2026 года составил 33%.

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