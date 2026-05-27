27 Мая 2026, 17:18
FT: Китай использует ИИ для совершенствования систем наблюдения за людьми

Китай работает над модернизацией устаревающих систем цифрового наблюдения, для этой цели активно используются технологии искусственного интеллекта (ИИ).

По данным издания, новые системы способны не только следить за передвижением людей, но и анализировать их поведение и прогнозировать потенциальное возникновение беспорядков, передает ft.com

Отмечается, что прежняя система наблюдения была «реактивной» — она не позволяла «выяснять и понимать намерения людей». Новая система позволит прогнозировать уличные преступления, ДТП, а также массовые протесты и несанкционированные акции.

По данным FT, тендеры на производство оборудования для системы получили компании Hikvision и Huawei.

