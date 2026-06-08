FT: Европейские водители начали покупать меньше топлива из-за роста цен.

По его данным, в апреле объем потребляемого топлива в еврозоне сократился на 3,5% в сравнении с тем же периодом 2025 года. Это первое снижение с июля 2024 года и самое значительное с октября 2023-го.

FT пишет, что в шести европейских странах, в том числе в Германии, Норвегии и Австрии, зафиксировано двузначное снижение объемов потребления топлива. Цены на дизельное топливо в 12 странах ЕС, данные по которым изучил Eurostat, выросли в апреле год к году на 33,7%, на бензин — 13,6%.

Как заявил старший экономист Национальной статистической службы Великобритании Грант Фитцер, в марте многие автомобилисты запаслись топливом и с тех пор экономят его, в частности, стали совершать меньше поездок на автомобиле.

В мае The Wall Street Journal писала, что с начала войны в Иране из-за роста цен на энергоносители американцы потратили на бензин и дизельное топливо на $45 млрд больше, чем годом ранее.