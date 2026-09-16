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16 Сентября 2026, 22:26
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ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку

ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 3,75-4%, это первое повышение с июля 2023 года.

ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку.
ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку.

Решение принято по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Ранее ставка удерживалась на уровне 3,50-3,75%, и рынки в основном закладывали повышение на четверть пункта заранее, передает usatoday.com

Повышение связано с возобновившимися опасениями по инфляции: индекс цен PCE в США составляет 3,7% в годовом выражении, что заметно выше целевых 2%. Дополнительное давление создают подорожавшая нефть на фоне геополитической напряженности и сильная экономическая активность — розничные продажи в августе выросли на 1,2%.

Для заемщиков более высокая ставка означает сохранение повышенной стоимости кредитования в мире и давление на доходность облигаций. Она также поддерживает доллар, делая активы в американской валюте относительно более привлекательными.

Для развивающихся рынков, включая Индию, ужесточение политики ФРС отражается на потоках капитала и курсах валют. Индийская рупия уже испытывает давление из-за высоких цен на нефть и ожиданий повышения ставки.

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