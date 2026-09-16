ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку.

ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 3,75-4%, это первое повышение с июля 2023 года.

Решение принято по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Ранее ставка удерживалась на уровне 3,50-3,75%, и рынки в основном закладывали повышение на четверть пункта заранее, передает usatoday.com

Повышение связано с возобновившимися опасениями по инфляции: индекс цен PCE в США составляет 3,7% в годовом выражении, что заметно выше целевых 2%. Дополнительное давление создают подорожавшая нефть на фоне геополитической напряженности и сильная экономическая активность — розничные продажи в августе выросли на 1,2%.

Для заемщиков более высокая ставка означает сохранение повышенной стоимости кредитования в мире и давление на доходность облигаций. Она также поддерживает доллар, делая активы в американской валюте относительно более привлекательными.

Для развивающихся рынков, включая Индию, ужесточение политики ФРС отражается на потоках капитала и курсах валют. Индийская рупия уже испытывает давление из-за высоких цен на нефть и ожиданий повышения ставки.