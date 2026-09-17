Французы едут 150 км в Андорру ради дешевого топлива по 1,68 евро.

В некоторых случаях разница в цене достигает почти 70 центов за литр, а при большом баке экономия может превышать 50 евро.

Разница в ценах превратила заправки возле границы с Андоррой в место притяжения для французских водителей. AFP описывает постоянные очереди на одной из крупнейших заправок в Пас-де-ла-Каса после того, как во вторник, 15 сентября, дизельное топливо продавалось по 1,677 евро за литр, а неэтилированный бензин А-95 — по 1,685 евро за литр. Во Франции же топливо стоило более 2 евро, а на большинстве заправок цена доходила до 2,37 евро за литр, сообщает libertatea.ro

При такой цене, если объем бака составляет 40 литров, а разница — около 70 центов за литр, экономия составляет почти 30 евро. Некоторые водители преодолевают более 100 километров, чтобы добраться до Андорры. При этом они заправляют не только автомобили.

Француз, приехавший за 150 километров, экономит 51 евро

По данным AFP, один из водителей приехал из Тулузы, расположенной примерно в 150 километрах и в двух с половиной часах езды на автомобиле. Француз говорит, что разница в цене оправдывает поездку. Он путешествует на автодоме с большим топливным баком и, согласно его расчетам, экономит таким образом 51 евро.

«Если я заправляюсь дизелем во Франции, полный бак обходится мне в 170 евро. А здесь я плачу всего 119 евро и еще наполняю канистру», — рассказал он AFP.

И он не единственный. Многие водители покупают топливо в канистры, а в некоторых случаях перевозимые объемы могут превышать установленные законом ограничения.

Почему в Андорре топливо настолько дешевое

Разница в основном объясняется значительно более низким налогообложением. Министр финансов Андорры Рамон Льядоc рассказал AFP, что княжество традиционно стремилось удерживать цены на топливо под контролем, поскольку они существенно влияют на инфляцию. В Андорре НДС составляет всего 4,5%. На дизельное топливо также действует налог в размере около 38 центов за литр, к которому добавляется НДС, сообщил министр.

После роста цен на топливо правительство с июля решило временно еще больше снизить налоги на бензин и дизельное топливо. В начале сентября была введена дополнительная скидка в размере 15 центов за литр дизельного топлива. Из этой суммы 10 центов приходятся на снижение налогов, принятое правительством, а остальные 5 центов покрывают частные операторы — импортеры и дистрибьюторы топлива.