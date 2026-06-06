Францию потрясло похищение 11-летней девочки: ее нашли мертвой.

Во Франции разгорается полемика вокруг гибели похищенной 11-летней школьницы по имени Лианна из департамента Жерс на юго-западе страны. На следующий день после обнаружения тела ребенка, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню созвал экстренное совещание с участием министров внутренних дел и юстиции. Главный подозреваемый, 41-летний Жером Барелла, ранее уже фигурировал в нескольких расследованиях по обвинениям в сексуальном насилии над несовершеннолетними, однако так и не был осужден, передает rfi.fr

Лианна пропала 29 мая в небольшом городке Флёранс в департаменте Жерс. Последний раз девочку видели на записях камер видеонаблюдения: она выходила из школы и садилась в машину к 41-летнему Жерому Барелле, отцу своей одноклассницы и подруги.

Мужчина утверждал, что подвез Лианну в бассейн. Однако в понедельник, 1 июня, Барелле предъявили обвинения в похищении и незаконном удержании несовершеннолетней, после чего он был заключен по стражу. Все эти дни Жером Барелла хранит молчание и отказывается разговаривать со следователями.

Вечером в четверг, 4 июня, после шести дней интенсивных поисков, в которых участвовали более сотни жандармов и местные жители, на территории сельскохозяйственного предприятия неподалеку от деревни Пюйкаскье было найдено тело ребенка. Прокуратура сообщила, что на погибшей была одежда, похожая на ту, в которой Лианну видели в день исчезновения. Для окончательного подтверждения личности и установления причин смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В пятницу прокурор города Ажен подтвердил, что обнаруженное тело принадлежит пропавшей 11-летней Лианне. Причины смерти пока не установлены, назначены дополнительные экспертизы.

Следователи также должны установить, подверглась ли девочка сексуальному насилию.

В центре общественного внимания оказались не только обстоятельства преступления, но и возможные ошибки государственных органов, в первую очередь полиции и правосудия.

Две жалобы за изнасилование несовершеннолетних

Как выяснилось, Барелла уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. По словам прокурора города Ош Клеманс Мейер, против него были поданы как минимум две жалобы, в 2022-м и в 2025 годах, по факту изнасилования несовершеннолетних девочек.

Первая жалоба, касающаяся предполагаемого изнасилования семилетней девочки, была закрыта — из-за нехватки доказательств. Во втором деле судебно-медицинская экспертиза выявила у десятилетней девочки травмы, указывающие на сексуализированное насилие, однако подозреваемый к моменту исчезновения Лианны так и не был допрошен следствием. Кроме того, в 2021 году его уволили из учебного заведения, где он был техническим работником, после жалоб на неподобающее поведение по отношению к несовершеннолетней ученице.

Как пишет Le Figaro cо ссылкой на местных жителей, Жером Барелла регулярно раздавал детям сладости и угощения возле школы, где училась Лианна. «Иногда я видел его у школы, но из машины он выходил редко», — рассказал один них. Кроме того, мужчину также регулярно видели в супермаркете неподалеку от школы в компании девочек-подростков.

На фоне этих разоблачений министр юстиции Жеральд Дарманен заявил, что его «ужасает» возможный сбой в работе государственных структур. Министр внутренних дел Лоран Нуньес и министерство юстиции уже распорядились провести административную проверку действий правоохранительных и судебных органов. В понедельник, 8 июня, Дарманен проведет кризисное совещание по делу Лианны, в котором примут участие все генеральные прокуроры Франции.

Сбой в работе судебной системы признал президент страны Эмманюэль Макрон

«Очевидно, что судебная система дала сбой», — заявил он в пятницу днем во время визита в Черногорию.

«Необходимо установить, что именно произошло, понять причины этих сбоев и определить степень ответственности каждого. Мы не оставим это без последствий», — пообещал Макрон. Он также отметил, что французская система защиты детей нуждается в дальнейшем совершенствовании.

"Мы должны признать очевидное: все произошло не так, как должно было произойти, и с этим нельзя мириться. Нельзя посмотреть в глаза семье девочки и сказать, что государство сработало должным образом. Это было бы неправдой. Как и многие французы, я потрясен случившимся", — сказал президент.

О шоке в связи с произошедшим заявил также глава правительства страны Себастьян Лекорню. Он потребовал представить ему первые выводы административного расследования, порученного генеральной инспекции юстиции и генеральной инспекции Национальной жандармерии, в течение ближайших пятнадцати дней.

Общенациональный скандал

Дело Лианны быстро вышло за рамки уголовного расследования и превратилось в общенациональную политическую тему. Практически все ведущие французские политики потребовали объяснений от государства.

Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла обвинил власти в том, что они полностью «провалили свою миссию», и заявил, что французское общество требует ответов.

Миллионы французов разделяют боль семьи Лианны, которая помимо невыразимого горя узнала, что этой трагедии, возможно, можно было избежать, — написала в X Марин Ле Пен.

Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс написала, что у нее, как и у многих французов «разбито сердце». Она напомнила, что подозреваемый уже был известен правоохранительным органам, однако продолжал оставаться на свободе. Лидер правой партии «Республиканцы» и бывший министр внутренних дел Брюно Ретайо назвал происходящее свидетельством глубокого кризиса судебной системы.

С резкой критикой выступили и представители левого лагеря. Представительница французских зеленых Марин Тонделье подчеркнула, что история Лианны стала символом неспособности государственных институтов эффективно реагировать на случаи сексуального насилия в отношении детей. Глава крайне левой «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон, в свою очередь, заявил, что французские власти недостаточно серьезно относятся к защите детей и показаниям жертв насилия. Он также задался вопросом, как Жером Барелла мог в течение многих месяцев оставаться без надлежащего контроля.

Особенно болезненно эта трагедия воспринимается во Франции еще и потому, что напоминает о ряде громких дел последних десятилетий, отмечает AFP. Отец девятилетней Эстель Музен, погибшей в 2003 году от рук серийного маньяка Мишеля Фурнире, в интервью радиостанции RTL заявил, что потрясен тем, что власти только сейчас говорят о системных проблемах. По его словам, речь идет не об отдельной ошибке, а о многолетнем накоплении проблем в полиции и судебной системе.