Франция оштрафовала платформу Shein за нарушение прав потребителей.

Об этом сообщает Le Monde, пишет eurointegration.com.ua

Генеральный директорат по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством Франции (DGCCRF) в среду, 3 июня, ввел две санкции против веб-платформы онлайн-шопинга.

Первое наказание касается отсутствия информации в шаблоне электронного письма с подтверждением заказа, отправленном клиентам Shein. В нем не была указана цена товара, имя продавца или время доставки, хотя эти данные были доступны в учетной записи клиента. За это платформа была оштрафована на 16,7 млн евро.

Второе наказание связано с несоблюдением 14-дневного права на отказ от заказа, предоставленного всем онлайн-клиентам, и отсутствием информации о качестве окружающей среды. За эти проступки компания должна выплатить 5,7 млн евро.

В Shein назвали эти штрафы непропорциональными и анонсировали обжалование решения.

"Технические проблемы, которые не повлияли на потребителей и которые уже были решены, где это необходимо, были использованы как основание для исключительного наказания. Поэтому мы намерены решительно обжаловать обе санкции в полном объеме", – сообщил представитель платформы.