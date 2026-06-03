Франция оштрафовала платформу Shein за нарушение прав потребителей
Франция наложила на китайскую онлайн-платформу Shein два штрафа на общую сумму 22 млн евро за ряд случаев нарушения прав потребителей.
Об этом сообщает Le Monde, пишет eurointegration.com.ua
Генеральный директорат по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством Франции (DGCCRF) в среду, 3 июня, ввел две санкции против веб-платформы онлайн-шопинга.
Первое наказание касается отсутствия информации в шаблоне электронного письма с подтверждением заказа, отправленном клиентам Shein. В нем не была указана цена товара, имя продавца или время доставки, хотя эти данные были доступны в учетной записи клиента. За это платформа была оштрафована на 16,7 млн евро.
Второе наказание связано с несоблюдением 14-дневного права на отказ от заказа, предоставленного всем онлайн-клиентам, и отсутствием информации о качестве окружающей среды. За эти проступки компания должна выплатить 5,7 млн евро.
В Shein назвали эти штрафы непропорциональными и анонсировали обжалование решения.
"Технические проблемы, которые не повлияли на потребителей и которые уже были решены, где это необходимо, были использованы как основание для исключительного наказания. Поэтому мы намерены решительно обжаловать обе санкции в полном объеме", – сообщил представитель платформы.