Фон дер Ляйен о Сеуте: Ни один мигрант не добрался до материковой Испании или других стран ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что подавляющее большинство лиц, нелегально прибывших в испанский автономный город Сеута, вернулись в Марокко.

Об этом она написала в X, передает eurointegration.com.ua

Председатель Еврокомиссии провела телефонную конференцию с еврокомиссарами Магнусом Бруннером и Дубравкой Шуицей, чтобы получить последнюю информацию о ситуации в Сеуте.

"Хорошая новость заключается в том, что благодаря эффективной работе испанских и марокканских правоохранительных органов подавляющее большинство лиц, прибывших нелегально, вернулись в Марокко. Ни один человек не добрался до материковой части Испании или других стран ЕС", – заявила фон дер Ляйен.

"Это свидетельствует о том, почему контроль наших европейских границ имеет такое важное значение. У нас есть надежная система, но ее нужно еще больше укрепить", – добавила она.

Председатель ЕК подчеркнула необходимость сохранять бдительность на каждом критическом пункте въезда и поддерживать тесную координацию между всеми органами власти.

"В то же время нам нужно проанализировать полученный опыт, чтобы повысить устойчивость Европы", – заявила она.

Она отметила, что получила письма от нескольких лидеров и приветствует инициативу по проведению чрезвычайной видеоконференции для анализа произошедшего.

"Борьба с нелегальной миграцией требует солидарности и единой европейской реакции", – заявила фон дер Ляйен.