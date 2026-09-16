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eurointegration.com.ua logoeurointegration
16 Сентября 2026, 23:53
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Финляндия и Швеция планируют использовать морские дроны для наблюдения за морем

Финляндия и Швеция рассматривают возможность совместных закупок морских дронов, или беспилотных катеров наблюдения, с целью повышения уровня безопасности в Балтийском море.

Финляндия и Швеция планируют использовать морские дроны для наблюдения за морем.
Финляндия и Швеция планируют использовать морские дроны для наблюдения за морем.

Командующий военно-морскими силами Туомас Тииликайнен объявил об этих планах в среду после встречи со своим шведским коллегой на острове Суоменлинна, передает eurointegration.com.ua

Сотрудничество может начаться уже в этом году. Проект предусматривает использование надводных дронов, которые внешне напоминают парусники и оснащены датчиками и камерами-радарами.

Поддержка Швеции позволит Финляндии сосредоточить свои ресурсы на борьбе с дронами, которые могут сбиться с курса из Украины в восточной части Финского залива.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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