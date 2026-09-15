15 Сентября 2026, 16:16
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Финал Лиги Европы 2028 года пройдет в Бухаресте.
Финал Лиги Европы 2028 года пройдет в Бухаресте
Бухарест вновь окажется в центре крупных европейских футбольных событий.
Национальный стадион в столице Румынии примет финал Лиги Европы 2028 года. Решение принял Исполнительный комитет УЕФА после рассмотрения заявок, поданных европейскими футбольными федерациями, сообщает Radio Moldova.
Национальный стадион в Бухаресте уже имеет богатую историю проведения крупных международных соревнований.
На арене состоялся финал Лиги Европы 2012 года, а также несколько матчей чемпионата Европы по футболу 2021 года.