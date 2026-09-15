Финал Лиги Европы 2028 года пройдет в Бухаресте.

Бухарест вновь окажется в центре крупных европейских футбольных событий.

Национальный стадион в столице Румынии примет финал Лиги Европы 2028 года. Решение принял Исполнительный комитет УЕФА после рассмотрения заявок, поданных европейскими футбольными федерациями, сообщает Radio Moldova.

Национальный стадион в Бухаресте уже имеет богатую историю проведения крупных международных соревнований.

На арене состоялся финал Лиги Европы 2012 года, а также несколько матчей чемпионата Европы по футболу 2021 года.