Евросоюз намерен ужесточить миграционную политику.

Документ также позволяет депортировать мигрантов в специальные центры за пределами блока.

Как сообщает Politico, соглашению предстоит ратификация в Европарламенте и Совете ЕС, а новые правила должны стать частью масштабной миграционной реформы, вступающей в силу с 12 июня.

Соглашение поможет ЕС восстановить контроль над тем, «кто приезжает в ЕС, а также кто вынужден его покинуть», прокомментировал суть документа комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер. По данным Евростата, в настоящее время лишь 27% мигрантов получают отказ в предоставлении убежища.

«В течение многих лет Европа посылала самый худший сигнал: даже если у вас не было права оставаться, высока вероятность, что ничего не произойдет. Эта эпоха подходит к концу»,— заявил французский евродепутат Франсуа-Ксавье Беллами.

Критики соглашения указывают на возможное ухудшение ситуации с правами человека в ЕС. Соглашение вводит в действие «юридический арсенал, служащий ксенофобской идеологии», полагает представительница партии «Зеленых» Мелисса Камара. Инициатива по ужесточению миграционного законодательства принадлежит группе стран во главе с Австрией, Данией, Германией и Грецией. Ключевое положение документа предусматривает депортацию мигрантов в специальные центры в восьми-десяти государствах за пределами объединения. Переговоры с такими государствами еще ведутся, в их число, по данным Politico, входят Казахстан и Узбекистан.