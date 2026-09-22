Европу засыпает первым снегом.

В Европу пришел первый снег. Например, в Сербии уже сегодня ожидается резкое похолодание – погода станет больше напоминать октябрьскую.

На фоне увеличения облачности местами пройдут кратковременные дожди, а в горных районах страны могут появиться первые снежинки нынешнего сезона, пишет unian.net со ссылкой на blic.rs

Как сообщается, снег прогнозируют прежде всего на вершинах Копаоника и Голии. Снеговая линия опустится примерно до отметки 1800 метров над уровнем моря.

В низинах днем температура составит около +16…+20°С, а в среду и четверг максимальные показатели будут держаться в пределах +18…+22°С. При этом в некоторых районах уже в среду температура может упасть сразу на 10 градусов.

К счастью, долго холодная погода не продержится. В конце сентября - начале октября ожидается новое потепление, и днем воздух может прогреваться до +25…+30°С. Однако затем прогнозируется очередная волна холода.

По предварительным оценкам, следующее заметное похолодание может прийти в первой половине октября, примерно 5 числа. При этом осадков ожидается немного не только в Сербии, но и в значительной части Европы.

Около 12 октября в регионе может снова установиться теплая погода: утром будет прохладно, зато днем температура способна вновь подняться выше +20°.

Также первый снег уже выпал в Татрах на территории Польши и в Румынии. Местами высота снежного покрова достигает 10 см. В Украине тоже выпал первый снег. Зимние осадки появились на высокогорье Карпат. Вместе со снегом пришли и первые морозы. Сегодня столбики термометров на горе Поп Иван опустились до -1°С.