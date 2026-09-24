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rbc.ua logorbc
24 Сентября 2026, 23:37
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Европу накроет еще одна волна жары в конце сентября

В конце сентября на значительную часть Европы придет необычно теплая погода. Из-за теплого воздуха из Северной Африки и Средиземноморья температура в некоторых местах может быть до 40 градусов жары.

Европу накроет еще одна волна жары в конце сентября.
Европу накроет еще одна волна жары в конце сентября.

Экстремальная жара будет результатом формирования так называемого теплового купола. Это большое и устойчивое атмосферное образование высокого давления, буквально задерживающее горячий воздух и удерживающее его над регионом в течение нескольких дней или даже недель, передает rbc.ua

Сейчас ситуация усугубляется сильным юго-западным потоком между:

  • системой низкого давления над Атлантикой;
  • областью высокого давления, которое развивается над Европой и переносит очень теплый воздух вглубь континента.

Где самое жаркое

По прогнозам метеорологов, самые жаркие температуры ожидаются на Пиренейском полуострове:

  • в центральной и южной Испании и Португалии до конца недели - максимум около 35-38 градусов Цельсия;
  • в некоторых местах температура может даже приблизиться к 40 градусам Цельсия.

Между тем, в южной и центральной Франции пиковые значения будут около 35 градусов Цельсия.

На севере и в странах Бенилюкса воздух может прогреться до 30 градусов.

В течение короткого времени значения около 25 градусов Цельсия возможны также в южной и центральной частях Британии.

Когда ждать жару

Более теплые воздушные массы прибудут в Центральную Европу с выходных, постепенно расширяясь на северо-восток:

  • в Германии - максимум 27-29 градусов;
  • в северной Италии и Тоскане, северной и центральной частях Балкан, Греции - около 28-30 градусов.

Адские погодные условия могут сохраниться до первых дней октября, а теплый воздух может двигаться дальше на север и восток.

Где останется прохлада

Однако на западе Европы ожидается совсем другая погода: в западной Ирландии, Шотландии и юго-западной Норвегии горные районы могут получить более 150 миллиметров осадков до начала октября.

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Источник
rbc.ua logorbc
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