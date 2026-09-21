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delo.ua logodelo
21 Сентября 2026, 17:56
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Европейский центробанк запускает блокчейн в расчетах и начнет покупать цифровые ценные бумаги

Европейский центральный банк запустил сервис Pontes, позволяющий производить расчеты по операциям с цифровыми активами в евро центрального банка.

Европейский центробанк запускает блокчейн в расчетах и начнет покупать цифровые ценные бумаги.
Европейский центробанк запускает блокчейн в расчетах и начнет покупать цифровые ценные бумаги.

Одновременно ЕЦБ решил сам начать вкладывать часть собственных средств в ценные бумаги, выпущенные на основе блокчейна.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters.

Pontes связывает платежную инфраструктуру ЕЦБ с финансовыми рынками, использующими блокчейн. Банки и инвесторы смогут производить расчеты по таким соглашениям в евро, а не использовать стейблкоины или другие частные цифровые деньги.

Среди первых участников сервиса – Deutsche Bank, Santander и клиринговая компания Clearstream.

В ЕЦБ ожидается, что блокчейн позволит объединить несколько этапов операций с активами, автоматизировать часть процессов и ускорить расчеты.

ЕЦБ сам начнет покупать цифровые бумаги

Регулятор также планирует инвестировать небольшую часть собственного портфеля в размере €23 млрд в ценные бумаги на основе блокчейна.

Речь идет прежде всего о долговых бумагах с высоким кредитным рейтингом, номинированных в евро и выпущенных государственными учреждениями.

Таким образом, ЕЦБ не только создает инфраструктуру для блокчейн-операций финансового сектора, но и становится инвестором в такие инструменты.

Подобные проекты развивают и другие центробанки. Швейцарский национальный банк использует оптовую цифровую валюту для расчетов по ценным бумагам, а Банк Англии тестирует блокчейн в рамках своей инфраструктуры для цифровых бумаг.

При этом Pontes не является цифровым евро для населения. Это инфраструктура для операций банков и инвесторов. Отдельный проект цифрового евро ЕЦБ разрабатывает потребительские платежи и планирует запустить его в 2029 году.

Напомним, ЕЦБ планирует уже в 2027 году начать пилотный запуск цифрового евро. Полная готовность евросистемы к потенциальному выпуску цифровой валюты ожидается в 2029 году.

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