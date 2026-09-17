Европе грозит новая волна жары: температура поднимется до +37 градусов.

Европа пока не спешит прощаться с летом. В ближайшие дни в некоторых регионах континента сохранится сильная жара, а температура местами поднимется до +37°. Особенно устойчивым зной окажется на Пиренейском полуострове.

Пока жарче всего в Испании и Португалии. За последние сутки в Бадахосе зафиксировали +38,1 °С, а в Эворе +37,9 °С. Эти регионы остаются самыми знойными в Европе, и в ближайшее время ситуация существенно не изменится, пишет unian.net

Согласно прогнозам, в ближайшие дни на территории Португалии, особенно на юге страны, а также в южной и юго-западной Испании температура будет достигать +31…+37 °С. Жаркая погода местами распространится и на юг Франции.

Необычность ситуации усиливается температурными аномалиями. В отдельных районах показатели могут оказаться на 5–13 °С выше климатической нормы для второй половины сентября.

При этом в Польше столь сильной жары, судя по актуальным прогнозам, уже не ожидается. До конца недели максимальная температура здесь составит примерно +17…+26 °С. Погода будет оставаться достаточно комфортной.

Таким образом, пока в южной Европе продолжается настоящее летнее тепло, в других частях континента сезон постепенно переходит к осеннему сценарию.