Европе грозит дефицит картофеля.

В Европе из-за аномальной жары возник дефицит картофеля, который может привести к росту цен и уменьшению размера картофеля фри.

Об этом сообщает Financial Times.

По оценке аналитиков Energy and Climate Intelligence Unit, экстремальная погода уничтожила около 3,1 млн тонн урожая стоимостью от 400 до 620 млн евро. Еще примерно 3,6 млн тонн картофеля не были посажены после рекордного урожая 2025 года, когда избыток продукции обрушил цены и заставил фермеров сократить посевные площади.

В Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах производство картофеля в этом году может снизиться с прошлогодних рекордных 27,3 млн тонн до 19,5–20,5 млн тонн.

«Мы перешли от рекордного максимума к рекордному минимуму всего за один год, если прогнозы оправдаются», — отметил аналитик Expana Крейг Эллиотт.

Особенно сильно жара ударила по Франции. В некоторых регионах урожайность снизилась примерно на 20%, а значительная часть клубней оказалась слишком мелкой для переработки. Производители уже начали смягчать требования к размеру картофеля.

На фоне дефицита выросли и цены. Картофель нового урожая для переработки в отдельных регионах Европы сейчас продается по 250 евро за тонну против примерно 30 евро годом ранее. Во Франции стоимость столового картофеля к началу сентября выросла с 310 до 520 евро за тонну.

По оценке экспертов, запасов картофеля прошлого урожая должно хватить примерно до Рождества. Однако к Пасхе последствия дефицита могут стать заметны на полках европейских магазинов.