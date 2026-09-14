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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Сентября 2026, 23:55
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Европарламент откроет представительство в Канаде

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Европарламент намерен открыть представительство в Канаде.

Европарламент откроет представительство в Канаде.
Европарламент откроет представительство в Канаде.

Об этом она написала в социальной сети X, передает eurointegration.com.ua

Метсола заявила, что Бюро Европейского парламента одобрило открытие представительства Европейского парламента в Оттаве.

"Более активное присутствие, которое будет способствовать парламентским обменам через Атлантику, а региональная сфера компетенции будет охватывать территорию вплоть до Арктики. Европа и Канада – давние друзья, которые до сих пор вместе пишут следующую страницу истории", – добавила она.

Как ожидается, 17 сентября премьер-министр Канады Марк Карни выступит перед Европейским парламентом на фоне того, что Канада и ЕС стремятся к более тесным связям после тарифного спора Оттавы с Вашингтоном.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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