Европарламент одобрил программу оборонных инноваций на 115 млн евро.

Во вторник Европарламент одобрил программу AGILE с бюджетом 115 млн евро для оперативной поддержки МСП, разрабатывающих инновационные оборонные технологии.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, передает eurointegration.com.ua

Программа призвана стимулировать инновации посредством ускоренного предоставления грантов и доступа к испытаниям и сертификации. Она предоставляет государствам-членам возможность участвовать в определении задач, чтобы гарантировать соответствие разрабатываемых продуктов их потребностям в боевых возможностях.

Программа будет сосредоточена на МСП, стартапах и компаниях, расширяющих свою деятельность, которые работают над новыми и революционными оборонными продуктами, включая адаптацию гражданских технологий для оборонных применений, чтобы помочь преодолеть разрыв между разработкой и внедрением. Она обеспечит ускоренную процедуру предоставления грантов, которая займет четыре месяца, укрепляя роль AGILE как гибкого дополнения к существующему набору инструментов оборонной промышленности ЕС.

AGILE также будет способствовать налаживанию связей между МСП и так называемыми "ключевыми игроками" оборонной промышленности – крупными компаниями оборонной отрасли, доминирующими в секторе, в частности путем организации специализированных мероприятий по налаживанию контактов для увеличения спроса на продукцию, поддерживаемую программой AGILE.

"Благодаря AGILE мы ускоряем путь от инноваций к внедрению, одновременно укрепляя наши МСП, обеспечивая поддержку Украине, усиливая меры защиты от стратегической зависимости, повышая безопасность поставок и обеспечивая надежный надзор, чтобы помочь сформировать будущие оборонные инициативы ЕС", – заявил Тонино Пикула, депутат Европейского парламента от Комитета по вопросам безопасности и обороны.

Законодательный акт был принят 536 голосами против 101, при 16 воздержавшихся. Теперь его должен официально утвердить Совет ЕС перед публикацией в Официальном вестнике. Программа начнет действовать в начале 2027 года.