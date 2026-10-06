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eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Октября 2026, 21:30
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Европарламент одобрил программу оборонных инноваций на 115 млн евро

Во вторник Европарламент одобрил программу AGILE с бюджетом 115 млн евро для оперативной поддержки МСП, разрабатывающих инновационные оборонные технологии.

Европарламент одобрил программу оборонных инноваций на 115 млн евро.
Европарламент одобрил программу оборонных инноваций на 115 млн евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, передает eurointegration.com.ua

Программа призвана стимулировать инновации посредством ускоренного предоставления грантов и доступа к испытаниям и сертификации. Она предоставляет государствам-членам возможность участвовать в определении задач, чтобы гарантировать соответствие разрабатываемых продуктов их потребностям в боевых возможностях.

Программа будет сосредоточена на МСП, стартапах и компаниях, расширяющих свою деятельность, которые работают над новыми и революционными оборонными продуктами, включая адаптацию гражданских технологий для оборонных применений, чтобы помочь преодолеть разрыв между разработкой и внедрением. Она обеспечит ускоренную процедуру предоставления грантов, которая займет четыре месяца, укрепляя роль AGILE как гибкого дополнения к существующему набору инструментов оборонной промышленности ЕС.

AGILE также будет способствовать налаживанию связей между МСП и так называемыми "ключевыми игроками" оборонной промышленности – крупными компаниями оборонной отрасли, доминирующими в секторе, в частности путем организации специализированных мероприятий по налаживанию контактов для увеличения спроса на продукцию, поддерживаемую программой AGILE.

"Благодаря AGILE мы ускоряем путь от инноваций к внедрению, одновременно укрепляя наши МСП, обеспечивая поддержку Украине, усиливая меры защиты от стратегической зависимости, повышая безопасность поставок и обеспечивая надежный надзор, чтобы помочь сформировать будущие оборонные инициативы ЕС", – заявил Тонино Пикула, депутат Европейского парламента от Комитета по вопросам безопасности и обороны.

Законодательный акт был принят 536 голосами против 101, при 16 воздержавшихся. Теперь его должен официально утвердить Совет ЕС перед публикацией в Официальном вестнике. Программа начнет действовать в начале 2027 года.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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