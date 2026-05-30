30 Мая 2026, 17:45
Эстония установила на границе с Россией первые устройства для обнаружения дронов

Первые стационарные устройства обнаружения и мониторинга дронов были установлены на трех участках сухопутной границы на юго-востоке Эстонии между пунктом пропуска Лухамаа и точки стыка границ Эстонии, Латвии и России.

В этом году такие устройства будут установлены на остальных участках сухопутной границы, передает err.ee

"Первые устройства установлены и работают. Конечно, это только начало: мы движемся к созданию сети дронов, охватывающей всю Эстонию, но этот шаг показывает, что предыдущая подготовительная работа принесла свои плоды. Недавние инциденты с дронами показывают, что мы очень реалистично оценили риски при планировании наших возможностей и принимали решения тщательно. Наша восточная граница хорошо охраняется, и улучшение возможностей по борьбе с дронами повышает чувство безопасности для всей Европы", – приводятся слова министра внутренних дел Игоря Таро в пресс-релизе Министерства внутренних дел.

В пятницу, 29 мая, министр получил свежую информацию о строительных работах на восточной границе на участке возле Саатсеского сапога и о состоянии установки систем мониторинга вдоль реки Пиуса. В районах, где в настоящее время отсутствует стационарное оборудование для мониторинга или где требуется повышенное внимание, Департамент полиции и пограничной охраны продемонстрировал использование новых мобильных систем мониторинга.

"Меня заверили, что возможности охраны границы улучшаются с каждым днем. Работа ведется, строительство продолжается, наша защита границы надежна и улучшается", – сказал Игорь Таро.

В настоящее время Департамент полиции и погранохраны занимается закупкой оборудования для мониторинга на следующих участках, а строительные и подготовительные работы продвигаются в соответствии с планом или даже с опережением графика.

Источник
err
