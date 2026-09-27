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dw.com logodw
27 Сентября 2026, 11:00
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ЕС выделит более 700 млн евро на гумпомощь по всему миру

Европейский Союз выделит дополнительные 710 млн евро гуманитарной помощи пострадавшим от конфликтов, стихийных бедствий и других кризисов.

ЕС выделит более 700 млн евро на гумпомощь по всему миру.
ЕС выделит более 700 млн евро на гумпомощь по всему миру.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила в субботу, 26 сентября, в видеообращении к участникам фестиваля Global Citizen Festival в Нью-Йорке, позднее отмененного из-за непогоды, передает dw.com

По ее словам, при распределении гуманитарной помощи особое внимание будет уделено Африке, а также вынужденно перемещенным лицам и принимающих их общинам. В частности, около 380 млн евро будут направлены на меры, связанные с миграцией в африканских странах к югу от Сахары. В их числе - поддержка наиболее уязвимых групп мигрантов, а также их возвращение на родину и реинтеграция.

252 млн евро пойдут на оказание экстренной помощи в связи с активными вооруженными конфликтами, вынужденным перемещением населения, эпидемиями и стихийными бедствиями. Из этой суммы 97 млн направят в страны Африки к югу от Сахары, 103 млн евро - на палестинские территории и Ливан, а еще 52 млн евро - в Украину, в том числе на подготовку к зиме.

Меньшие суммы предусмотрены для региона Великих Африканских озер, а также для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго.

ЕС уже выделил 248 млн евро для Украины и Молдовы

В 2026 году Евросоюз заложил в бюджет около 1,9 млрд евро на гуманитарную помощь по всему миру. Крупнейшие статьи расходов - 557 млн евро поддержки для стран Африки к югу от Сахары и 463 млн для Ближнего Востока и Северной Африки, следует из данных Еврокомиссии.

На гумпомощь Украине в 2026 году ЕС первоначально предусмотрел 145 млн евро. Однако в течение последних месяцев объем гумпомощи для Украины и Молдовы был увеличен до 248 млн.

Эти средства направляются на закупки продовольствия, медицинскую помощь, реконструкцию жилья, денежные выплаты, а также подготовку к зиме. С начала полномасштабной войны, развязанной властями России, Еврокомиссия выделила Украине более 1,4 млрд евро на программы гуманитарной помощи.

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Источник
dw.com logodw
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