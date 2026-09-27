ЕС выделит более 700 млн евро на гумпомощь по всему миру.

Европейский Союз выделит дополнительные 710 млн евро гуманитарной помощи пострадавшим от конфликтов, стихийных бедствий и других кризисов.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила в субботу, 26 сентября, в видеообращении к участникам фестиваля Global Citizen Festival в Нью-Йорке, позднее отмененного из-за непогоды, передает dw.com

По ее словам, при распределении гуманитарной помощи особое внимание будет уделено Африке, а также вынужденно перемещенным лицам и принимающих их общинам. В частности, около 380 млн евро будут направлены на меры, связанные с миграцией в африканских странах к югу от Сахары. В их числе - поддержка наиболее уязвимых групп мигрантов, а также их возвращение на родину и реинтеграция.

252 млн евро пойдут на оказание экстренной помощи в связи с активными вооруженными конфликтами, вынужденным перемещением населения, эпидемиями и стихийными бедствиями. Из этой суммы 97 млн направят в страны Африки к югу от Сахары, 103 млн евро - на палестинские территории и Ливан, а еще 52 млн евро - в Украину, в том числе на подготовку к зиме.

Меньшие суммы предусмотрены для региона Великих Африканских озер, а также для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго.

ЕС уже выделил 248 млн евро для Украины и Молдовы

В 2026 году Евросоюз заложил в бюджет около 1,9 млрд евро на гуманитарную помощь по всему миру. Крупнейшие статьи расходов - 557 млн евро поддержки для стран Африки к югу от Сахары и 463 млн для Ближнего Востока и Северной Африки, следует из данных Еврокомиссии.

На гумпомощь Украине в 2026 году ЕС первоначально предусмотрел 145 млн евро. Однако в течение последних месяцев объем гумпомощи для Украины и Молдовы был увеличен до 248 млн.

Эти средства направляются на закупки продовольствия, медицинскую помощь, реконструкцию жилья, денежные выплаты, а также подготовку к зиме. С начала полномасштабной войны, развязанной властями России, Еврокомиссия выделила Украине более 1,4 млрд евро на программы гуманитарной помощи.