ЕС требует от Украины укрепить верховенство права для получения дополнительной помощи.

Евросоюз заявили украинской стороне, что для выделения новых средств ему нужно увидеть прогресс в принятии законов, направленных на борьбу с теневой экономикой, увеличение налогов и сближение с нормами права ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, которые прошли на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, состоялась напряженная встреча президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет unian.net

Украинская сторона выразила обеспокоенность возможной эскалацией со стороны РФ в зимний период на фоне нехватки средств ПВО у Украины, сообщил источник. Также возмущение вызвало решение ЕС о снятии санкций с двух российских олигархов.

Украина обратилась к союзникам с просьбой помочь закрыть непредвиденную бюджетную дыру на сумму около 26 млрд евро и призвала ЕС ускорить выделение кредита на 90 млрд евро. Эти средства предназначались для обеспечения потребностей Украины до конца 2027 года.

Издание отметило, что команды сторон вновь встретятся через 7–10 дней для продолжения переговоров по этому вопросу.

В ЕС также предложили украинской стороне привлечь к дополнительному финансированию других партнеров, включая Канаду, Норвегию и Японию.

Финансовая помощь ЕС Украине

ЕС остается одним из ключевых источников финансовой поддержки Украины. В апреле 2026 года Евросоюз окончательно утвердил кредит на 90 млрд евро на 2026–2027 годы: около 30 млрд евро предназначены для прямой бюджетной поддержки, еще 60 млрд – для оборонных потребностей.

В рамках программы Ukraine Facility Украина в июне получила очередной, седьмой транш – 2,8 млрд евро. С учетом предыдущих выплат общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 млрд евро.

По состоянию на сентябрь ЕС также продолжает искать дополнительные ресурсы для покрытия будущего дефицита бюджета Украины. В ЕС оценивают, что потребность Украины в дополнительном финансировании в 2027 году может составить не менее 32 млрд долларов.