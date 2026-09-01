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Point.md logoPoint
18 Сентября 2026, 07:18
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ЕС попросил Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей

Евросоюз предложил Китаю добровольно сократить поставки гибридных автомобилей в Европу, чтобы избежать нового витка торговой войны. Брюссель хочет ограничить долю китайских машин примерно 15% рынка против более трети сейчас.

ЕС попросил Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей.
ЕС попросил Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей.

В ЕС объясняют предложение резким ростом поставок более дешевых китайских гибридов. В октябре 2024 года в Европу ввезли около 3,8 тыс. таких автомобилей, а к июлю 2026-го показатель вырос примерно до 50 тыс. машин в месяц — более чем в десять раз, пишет ft.com

Причина такого рывка частично связана с тарифной политикой самого Евросоюза. В 2024 году Брюссель ввел дополнительные пошлины на китайские электромобили — в отдельных случаях общая ставка приблизилась к 45%. На гибриды эти меры не распространяются: они по-прежнему облагаются стандартной импортной пошлиной в 10%. Китайские производители в ответ начали активнее отправлять в Европу именно такие модели.

Теперь Брюссель предлагает Пекину ограничить экспорт добровольно. Один из европейских чиновников сформулировал подход предельно прямо: если Китай сам не сократит поставки, ЕС может сделать это своими мерами. По данным FT, обсуждаются и другие категории товаров, включая химическую продукцию.

Модель напоминает соглашение ЕС с Японией 1986 года: тогда Токио согласился сдерживать экспорт автомобилей, что в итоге подтолкнуло Toyota, Nissan и другие компании развивать производство непосредственно в Европе. Сейчас Брюссель может рассчитывать на похожий эффект от китайских производителей.

Переговоры проходят на фоне резкого ухудшения торгового баланса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефицит ЕС в торговле товарами с Китаем достиг примерно €1 млрд в день, и предупредила о «втором китайском шоке» для европейской промышленности. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович рассчитывает получить конкретные результаты переговоров к октябрю.

Пока никакого соглашения с Пекином нет. Если Китай не согласится ограничить себя добровольно, Брюссель может перейти к новым тарифам. Пока же предложение ЕС звучит почти как просьба к пчелам выступить против меда: Пекину предлагают самостоятельно отказаться от части быстро растущего и прибыльного рынка.

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