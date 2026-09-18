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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Сентября 2026, 09:20
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ЕС перечислит Украине 3,3 млрд евро – на ракеты и дроны

Евросоюз в пятницу должен перечислить Украине 3,3 млрд евро на закупку беспилотников и ракет. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом Украины.

ЕС перечислит Украине 3,3 млрд евро – на ракеты и дроны.
ЕС перечислит Украине 3,3 млрд евро – на ракеты и дроны.

Фон дер Ляйен объявила, что "на следующий день" – 18 сентября – Украине должны перечислить "следующие 3,3 млрд евро на закупку ракет и дронов", пишет eurointegration.com.ua

Она напомнила, что на прошлой неделе было одобрено финансирование систем Patriot – за счет средств кредита на поддержку Украины.

"Но явно нужно больше. Поэтому я объявила, что мы готовы использовать оставшиеся средства в рамках программы SAFE для запуска новой программы по совместным оборонным проектам Украины и ЕС", – отметила она, уточнив, что речь идет, в частности, об антибаллистической системе "Фрея".

"Мы обсудили реформы, которые необходимы от Совета для разблокирования дальнейшего финансирования и продолжения движения Украины по пути в ЕС", – добавила председатель Еврокомиссии.

Ни глава Еврокомиссии, ни Владимир Зеленский в своих заявлениях не упомянули о следующих шагах в переговорах о вступлении Украины.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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