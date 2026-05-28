28 Мая 2026, 18:36
ЕС отправляет экспериментальный препарат против хантавируса в три страны
Первые партии экспериментального противовирусного препарата для лечения хантавируса отправляются во Францию, Испанию и Нидерланды.
Об этом в четверг, 28 мая, сообщила Европейская комиссия, передает eurointegration.com.ua
В отсутствие специфического лечения хантавируса Европейское агентство по лекарственным средствам определило препарат фавипиравир как наиболее вероятного кандидата для использования в рамках клинических испытаний.
Как отмечается, японская компания Fujifilm Pharmaceuticals пожертвовала 1 400 таблеток фавипиравира, о которых просили Франция, Испания и Нидерланды.
Отныне Европейский союз начинает процедуры экстренных закупок, чтобы обеспечить дополнительные дозы на случай подтверждения новых случаев заражения хантавирусом в ближайшие недели.