ЕС одобрил 52 млн евро помощи румынским фермерам из-за роста цен.

Еврокомиссия одобрила румынскую программу госпомощи на сумму 52 млн евро для фермеров, занимающихся разведением крупного рогатого скота, которые сталкиваются с ростом цен на топливо и удобрения из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Программа была одобрена в соответствии с Временными рамками государственной помощи в связи с кризисом на Ближнем Востоке, принятыми Комиссией 29 апреля 2026 года. Она будет действовать до 31 декабря 2026 года и призвана смягчить последствия роста цен на сельскохозяйственное топливо и удобрения.

Помощь будет предоставляться в форме прямых грантов, размер которых не превысит 50 тысяч евро на одно предприятие.

Напомним, цены на топливо растут из-за нового обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда 9 сентября США и Иран обменялись ударами по военным кораблям. В том числе из-за роста цен на топливо правительства стран ЕС готовят программы помощи фермерам. Так, министерство сельского хозяйства Польши готовит дополнительную поддержку для фермеров, которые в этом году столкнулись с засухой, дорогостоящим топливом и удобрениями.

А французское правительство выделит 1 млрд евро на комплексную программу помощи фермерским хозяйствам, пострадавшим в результате экстремальной жары, засухи и пожаров.