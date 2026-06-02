theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
2 Июня 2026, 20:47
7
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ЕС готовит крупнейшую в истории операцию по борьбе с лесными пожарами на лето 2026 года

В связи с ростом риска лесных пожаров в Европе Европейская комиссия в нынешнем летнем сезоне поможет в финансировании и координации рекордного количества пожарных, самолетов и экспертов по ЧС в рамках Механизма гражданской защиты.

ЕС готовит крупнейшую в истории операцию по борьбе с лесными пожарами на лето 2026 года.
ЕС готовит крупнейшую в истории операцию по борьбе с лесными пожарами на лето 2026 года.

777 пожарных из 14 европейских стран будут стратегически размещены в районах повышенного риска на Кипре, в Греции, Италии, Франции, Испании и Португалии. Это самый высокий уровень участия с момента запуска программы предварительного размещения в 2022 году, передает eurointegration.com.ua

Параллельно с этим 22 пожарных самолета и 5 вертолетов из флота ЕС готовы оказать поддержку странам, оказавшимся под давлением.

"Поскольку сезоны лесных пожаров становятся длиннее, начинаются раньше и являются более разрушительными, Еврокомиссия заботится о том, чтобы дополнительные пожарные, самолеты и эксперты были готовы поддержать национальные службы тогда и там, где риск является самым высоким", – говорится в сообщении.

В течение всего сезона лесных пожаров эксперты Центра координации реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС, работающего круглосуточно, будут отслеживать риски и поддерживать развертывание сил, используя метеорологический и научный анализ. Центр усилит свой мониторинг с помощью дополнительных экспертов по лесным пожарам из государств-членов и стран-участниц, а также специалистов из научных учреждений, с которыми сотрудничает Еврокомиссия.

Европейская информационная система по лесным пожарам будет предоставлять постоянные прогнозы риска лесных пожаров, тогда как спутниковые службы ЕС будут обеспечивать картографирование чрезвычайных ситуаций и геопространственный анализ для поддержки принятия решений на местах.

Кроме того, в 2026 году ЕС также откроет на Кипре новую европейскую региональную пожарную станцию для усиления готовности к лесным пожарам и потенциала реагирования на них во всей Европе и регионе Южного Средиземноморья. Региональная пожарная станция на Кипре обеспечит предварительное размещение шести самолетов, а также будет проводить обучение для специалистов по гражданской защите с целью поддержки обмена знаниями и лучшими практиками.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте