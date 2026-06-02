ЕС готовит крупнейшую в истории операцию по борьбе с лесными пожарами на лето 2026 года.

777 пожарных из 14 европейских стран будут стратегически размещены в районах повышенного риска на Кипре, в Греции, Италии, Франции, Испании и Португалии. Это самый высокий уровень участия с момента запуска программы предварительного размещения в 2022 году, передает eurointegration.com.ua

Параллельно с этим 22 пожарных самолета и 5 вертолетов из флота ЕС готовы оказать поддержку странам, оказавшимся под давлением.

"Поскольку сезоны лесных пожаров становятся длиннее, начинаются раньше и являются более разрушительными, Еврокомиссия заботится о том, чтобы дополнительные пожарные, самолеты и эксперты были готовы поддержать национальные службы тогда и там, где риск является самым высоким", – говорится в сообщении.

В течение всего сезона лесных пожаров эксперты Центра координации реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС, работающего круглосуточно, будут отслеживать риски и поддерживать развертывание сил, используя метеорологический и научный анализ. Центр усилит свой мониторинг с помощью дополнительных экспертов по лесным пожарам из государств-членов и стран-участниц, а также специалистов из научных учреждений, с которыми сотрудничает Еврокомиссия.

Европейская информационная система по лесным пожарам будет предоставлять постоянные прогнозы риска лесных пожаров, тогда как спутниковые службы ЕС будут обеспечивать картографирование чрезвычайных ситуаций и геопространственный анализ для поддержки принятия решений на местах.

Кроме того, в 2026 году ЕС также откроет на Кипре новую европейскую региональную пожарную станцию для усиления готовности к лесным пожарам и потенциала реагирования на них во всей Европе и регионе Южного Средиземноморья. Региональная пожарная станция на Кипре обеспечит предварительное размещение шести самолетов, а также будет проводить обучение для специалистов по гражданской защите с целью поддержки обмена знаниями и лучшими практиками.