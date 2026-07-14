Эрлинг Холанн покорил Перу: более 500 новорожденных назвали в честь норвежского форварда.

Пока Эрлинг Холанн не сходил с газетных заголовков благодаря своей игре за сборную Норвегии, в Перу фиксировали заметный рост числа младенцев, названных в честь скандинавского нападающего.

Это ещё одно подтверждение того, что турнир оставляет культурный след, выходящий далеко за пределы стадионов, передает euronews.com

Согласно данным Национального реестра идентификации и актов гражданского состояния Перу (RENIEC), 468 перуанцев уже носят имя Холанн, а ещё 91 ребёнок зарегистрирован под его полным именем – Эрлинг Холанн.

Количество таких записей заметно выросло с самого старта турнира и ещё больше подскочило после исторического выхода Норвегии в четвертьфинал, где команда в итоге уступила в драматичном матче англичанам. Холанн стал одной из главных звёзд мундиаля, забив семь мячей, в том числе решающий в матче против Бразилии на стадии плей-офф, незадолго до вылета своей сборной.

Норвежец Холанн - теперь ещё и перуанец

Представитель RENIEC Иван Торрес в эфире Televisión Panamericana объяснил, что футбольные звёзды обычно задают моду при выборе имён для новорождённых в Перу. С присущим коллегам чувством юмора он подытожил: «Холанн тоже перуанец».

Шутка, при всей её лёгкости, хорошо передаёт скорость, с которой популярность нападающего «Манчестер Сити» распространилась по Южной Америке, несмотря на слабые футбольные традиции, связывающие Норвегию и Перу.

Популярность норвежца, впрочем, не потеснила уже признанные имена. В реестре гражданского состояния числятся 3 402 перуанца по имени Месси, 292 из них официально зарегистрированы как Лионель Месси, тогда как бразилец Неймар остаётся безусловным лидером с 33 809 тёзками, самым популярным в стране личным именем футбольного происхождения.

Криштиану Роналду насчитывает 1 185 тёзок, а Ламин Ямаль, юная звезда испанского футбола, уже побудил 1 241 перуанца взять его имя. Это цифры, которые показывают, до какой степени футбольные звёзды перестали быть лишь спортивными кумирами и превратились в культурные бренды, способные проникать в семейную жизнь.

Крупные международные турниры уже давно оставляют после себя подобные любопытные моды при выборе имён, но мало какое событие усиливает этот эффект так, как чемпионат мира: одного запоминающегося гола или вдохновляющей истории достаточно, чтобы фамилия футболиста вошла в семейные разговоры за тысячи километров от стадиона.

Имя Холанна стало одним из таких знаковых на турнире 2026 года, и, хотя Норвегия остановилась в четвертьфинале, нападающий обеспечил себе не менее долговечное достижение, чем титул: место в сотнях свидетельств о рождении, которые, задолго после того как станет известен чемпион, будут напоминать о лете, когда он превратился в одно из самых узнаваемых лиц мирового футбола.