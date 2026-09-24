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eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Сентября 2026, 22:48
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Эрдоган: Мы активизируем усилия по восстановлению зернового коридора в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара активизирует свои дипломатические усилия, чтобы возобновить экспорт зерна через Черное море, и получила по этому поводу положительный сигнал от Украины.

Эрдоган: Мы активизируем усилия по восстановлению зернового коридора в Черном море.
Эрдоган: Мы активизируем усилия по восстановлению зернового коридора в Черном море.

Турецкий президент подчеркнул, что вопрос безопасности в Чёрном море чрезвычайно важен для его страны и региона в целом, передает eurointegration.com.ua

"Чёрное море не является и никогда не должно становиться фронтом этой войны. В ходе переговоров со сторонами мы подробно объясняем необходимость восстановления безопасности судоходства. Это даст два преимущества: обеспечение продовольственной безопасности и предотвращение распространения войны", – заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция не допускает никаких нападений на торговые суда в Черном море, независимо от того, кто их совершает, и ожидает от сторон "ответственного поведения".

В этом контексте Эрдоган сообщил о возобновлении усилий по обеспечению зернового коридора для экспорта продовольствия. По его словам, он поднимал этот вопрос на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

"Сейчас мы активизировали наши усилия по восстановлению зернового коридора. Для этого мы также ускоряем наши дипломатические шаги. Я еще раз обсудил этот вопрос с президентом Украины Зеленским, и ответ, который я получил от него, был положительным", – сказал глава Турции.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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