1 Июня 2026, 08:09
Экспертиза подтвердила, что в жилой дом в Румынии попал российский БПЛА «Герань-2»

Финальный технический отчет румынских специалистов подтвердил, что беспилотник, который 28 мая врезался в жилой дом в городе Галац, был российской «Геранью-2». Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

По словам Дана, эксперты пришли к такому выводу на основании совокупности технических доказательств. На найденных фрагментах обнаружили надпись «ГЕРАН-2» кириллицей, а электронные компоненты, системы навигации, модули управления, двигатель и конструктивные элементы оказались идентичны или практически идентичны тем, что ранее находили на других беспилотниках этого типа. Анализ также показал совпадение производственных маркировок, использованных материалов и топлива, передает theins.ru

«Тот факт, что такой аппарат попал в жилой дом в Румынии, причинив ранения людям и материальный ущерб, имеет исключительную серьезность, а единственным ответственным за это является Россия», — заявил Дан.

Он добавил, что результаты расследования будут переданы союзникам Румынии, а также компетентным структурам НАТО и Евросоюза.

Вечером 28 мая беспилотник упал на многоквартирный дом в приграничном с Украиной Галаце. Пострадали два человека. После инцидента власти Румынии объявили генерального консула России в Констанце Андрея Косилина персоной нон грата и приняли решение закрыть российское генконсульство в этом городе. Бухарест назвал эти меры ответом на произошедшее.

