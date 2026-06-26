Экс-советник Трампа Джон Болтон признал вину в незаконном хранении секретных данных.

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон признал свою вину в незаконном хранении секретной информации.

Признание было сделано в рамках соглашения с Минюстом США и по его условиям прокуратура снимет остальные 17 пунктов обвинения, передает apnews.com

Признание было сделано господином Болтоном на закрытом заседании в федеральном суде штата Мэриленд. Экс-советник заявил, что действительно пересылал своим родственникам секретные данные. Он принес свои извинения за это.

В рамках соглашения господин Болтон также согласился выплатить штраф в размере $2,2 млн. Половина суммы штрафа должна быть выплачена им в течение пяти дней, а остальное — в течение 90 дней. Кроме того, соглашение обязывает экс-советника пройти инструктаж у специалистов федеральных спецслужб о неразглашении секретной информации и отработать 100 часов на общественно полезных работах. Признание ограничивает наказание пятью годами лишения свободы. Судья может назначить и меньший срок или вовсе обойтись без лишения свободы. Вынесение приговора запланировано на 28 октября 2026 года.

Расследование в отношении Джона Болтона, занимавшего пост советника по нацбезопасности с 2018 по 2019 год, началось в 2020 году. В июне того года была опубликована книга его воспоминаний «Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме». Администрация Дональда Трампа пыталась помешать публикации книги из-за того, что там якобы содержится секретная информация, а это может нанести ущерб безопасности страны. При Джо Байдене следственные действия по делу были приостановлены, но возобновлены вновь после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В октябре 2025 года господину Болтону были предъявлены официальные обвинения в ненадлежащем обращении с секретной информацией и передаче ее третьим лицам по 18 пунктам.