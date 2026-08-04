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currenttime.tv logocurrenttime
4 Августа 2026, 17:10
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Экс-солиста группы "Ляпис Трубецкой" заочно приговорили в Беларуси к 4 годам колонии

Суд в Минске признал лидера группы Brutto одного из основателей группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка виновным в публичном оскорблении Александра Лукашенко, а также в разжигании вражды между разными социальными группам.

Экс-солиста группы &#34;Ляпис Трубецкой&#34; заочно приговорили в Беларуси к 4 годам колонии.
Экс-солиста группы "Ляпис Трубецкой" заочно приговорили в Беларуси к 4 годам колонии.

По версии обвинения, в 2021- 2022 годах Михалок опубликовал в соцсетях группы Brutto "видеозаписи, содержащие негативную оценку Президента Республики Беларусь, выраженную в неприличной, в том числе ненормативной форме речевого выражения". Кроме того ему вменили публикацию на страницах группы видеозаписи "в которой содержится негативная оценка" силовиков, "которая по своему содержанию направлена на возбуждение и разжигание иной социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности".

Об уголовном деле против Михалка стало известно в мае, пишет currenttime.tv

В прошлом году белорусские власти признали "экстремистской" песню Ляпис Трубецкой "Не быць скотам", написанную на стихи белорусского поэта Янка Купала.

Сергей Михалок – белорусский и украинский певец, лидер группы Brutto и один из основателей группы "Ляпис Трубецкой". С 2015 года он живет в Украине, где получил вид на жительство, а в 2020 году стал заслуженным артистом.

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Источник
currenttime.tv logocurrenttime
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