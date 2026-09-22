Экс-кандидата в президенты Румынии отправили под судебный контроль.

В рамках меры пресечения Джорджеску запрещено покидать Румынию, кроме того, он обязан регулярно отмечаться в полиции.

После заседания суда Джорджеску вышел на свободу. Комментировать решение суда при прибытии и после выхода из здания полиции он не стал, передает digi24.ro

Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) сообщило, что обжалует решение.