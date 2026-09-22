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digi24.ro logodigi24
22 Сентября 2026, 23:03
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Экс-кандидата в президенты Румынии отправили под судебный контроль

В рамках меры пресечения Джорджеску запрещено покидать Румынию, кроме того, он обязан регулярно отмечаться в полиции.

Экс-кандидата в президенты Румынии отправили под судебный контроль.
Экс-кандидата в президенты Румынии отправили под судебный контроль.

После заседания суда Джорджеску вышел на свободу. Комментировать решение суда при прибытии и после выхода из здания полиции он не стал, передает digi24.ro

Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) сообщило, что обжалует решение.

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Источник
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