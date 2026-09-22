22 Сентября 2026, 23:03
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Экс-кандидата в президенты Румынии отправили под судебный контроль.
Экс-кандидата в президенты Румынии отправили под судебный контроль
В рамках меры пресечения Джорджеску запрещено покидать Румынию, кроме того, он обязан регулярно отмечаться в полиции.
После заседания суда Джорджеску вышел на свободу. Комментировать решение суда при прибытии и после выхода из здания полиции он не стал, передает digi24.ro
Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) сообщило, что обжалует решение.