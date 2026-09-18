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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Сентября 2026, 22:05
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ЕК пока не планирует распространять концепцию ассоциированного членства за пределы Канады

Европейская комиссия пока не планирует обсуждать возможность введения предложенного статуса "ассоциированного члена" ЕС для стран, кроме Канады.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.
Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста на брифинге в Брюсселе в пятницу, 18 сентября, передает eurointegration.com.ua

Она отметила, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.

На вопрос о возможности обсуждения идеи ассоциированного членства с Австралией Подеста отвергла эту гипотезу.

"У нас очень прочные и тесные отношения с нашими австралийскими партнерами. Все остальное – это сплошные спекуляции, и мы не будем в это вступать", – ответила она.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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