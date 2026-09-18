18 Сентября 2026, 22:05
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Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.
ЕК пока не планирует распространять концепцию ассоциированного членства за пределы Канады
Европейская комиссия пока не планирует обсуждать возможность введения предложенного статуса "ассоциированного члена" ЕС для стран, кроме Канады.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста на брифинге в Брюсселе в пятницу, 18 сентября, передает eurointegration.com.ua
Она отметила, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.
На вопрос о возможности обсуждения идеи ассоциированного членства с Австралией Подеста отвергла эту гипотезу.
"У нас очень прочные и тесные отношения с нашими австралийскими партнерами. Все остальное – это сплошные спекуляции, и мы не будем в это вступать", – ответила она.