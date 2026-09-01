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Point.md logoPoint
24 Сентября 2026, 07:09
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Египет поднял цену на визы для туристов второй раз за год

С 1 января 2027 года стоимость однократной въездной визы в Египет вырастет с $30 до $33.

Египет поднял цену на визы для туристов второй раз за год.
Египет поднял цену на визы для туристов второй раз за год.

Об этом пишет издание Masrawy со ссылкой на пресс-релиз Палаты туристических компаний и агентств страны.

Решение было принято кабинетом министров Египта еще 13 августа. В уведомлении палаты уточняется, что к стоимости визы добавляется плата за обслуживание, оформление и банковские сборы, включая налоги. Это уже второе повышение за год: с 1 марта 2026 года цена визы по прибытии выросла с $25 до $30.

Изменение затронет как обычные визы, оформляемые по прилету в аэропорт Каира, так и электронные. Стоимость цифровой визы, которая тестируется в Египте с лета и представляет собой QR-код со ссылкой на въездные данные туриста, может достичь $39 с учетом сервисного сбора.

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