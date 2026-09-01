Египет поднял цену на визы для туристов второй раз за год.

С 1 января 2027 года стоимость однократной въездной визы в Египет вырастет с $30 до $33.

Об этом пишет издание Masrawy со ссылкой на пресс-релиз Палаты туристических компаний и агентств страны.

Решение было принято кабинетом министров Египта еще 13 августа. В уведомлении палаты уточняется, что к стоимости визы добавляется плата за обслуживание, оформление и банковские сборы, включая налоги. Это уже второе повышение за год: с 1 марта 2026 года цена визы по прибытии выросла с $25 до $30.

Изменение затронет как обычные визы, оформляемые по прилету в аэропорт Каира, так и электронные. Стоимость цифровой визы, которая тестируется в Египте с лета и представляет собой QR-код со ссылкой на въездные данные туриста, может достичь $39 с учетом сервисного сбора.