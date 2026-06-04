ЕБРР прогнозирует рецессию в Румынии.

Согласно опубликованному в четверг отчету «Региональные экономические перспективы», международная финансовая организация ухудшила свой прогноз ВВП на этот год, теперь указывая на сокращение экономики на 0,2%, пишет ogos-pres.md

В феврале прогнозировался рост на 1,2%. Новая оценка появилась после сокращения в первом квартале 2026 года, вызванного снижением потребления домохозяйств и промышленного производства.

В 2027 году ожидается рост ВВП Румынии на 1,8%, что ниже предыдущего прогноза ЕБРР в 2,2%.

В докладе отмечается, что экономический рост в 2025 году составил 0,7%, что в целом соответствует показателям 2024 года, хотя структура роста изменилась.

«Частное потребление практически полностью стагнировало на фоне замедления роста реальной заработной платы с 8% в 2024 году до сокращения на 5% начиная с середины 2025 года. Государственные расходы сократились на 11% в годовом исчислении в последнем квартале 2025 года, что повлияло на годовой показатель роста. В то же время государственные инвестиции достигли 7% ВВП, а чистый экспорт увеличился за счет роста экспорта капитала и промежуточных товаров», — говорится в докладе.

Инфляция резко ускорилась во второй половине года, достигнув около 9,5% после отмены ограничений цен на электроэнергию в июле 2025 года, меры, введенной одновременно с повышением НДС и акцизных налогов. В апреле 2026 года инфляция снова выросла, достигнув почти 11% на фоне повышения цен на энергоносители. В результате Национальный банк Румынии сохранил свою ключевую процентную ставку на уровне 6,5% до начала 2026 года.

Дефицит государственного бюджета снизился с 9,3% ВВП в 2024 году до 7,9% в 2025 году и, как ожидается, сократится до 6,2% в 2026 году.

«Вследствие сокращения экономики в первом квартале 2026 года, снижения потребления домохозяйств и промышленного производства, прогнозы ВВП были пересмотрены, указывая на снижение на 0,2% в 2026 году и рост на 1,8% в 2027 году. Хотя потребительские расходы останутся ограниченными фискальными корректировками и высокой инфляцией, инвестиции могут поддержать рост при условии поглощения средств ЕС из Фонда восстановления и устойчивости и восстановления деловой уверенности. Риски снижения по-прежнему связаны с потенциальными отклонениями от долгосрочной стратегии фискальной консолидации (любое отклонение обеспечит лишь краткосрочное облегчение), нестабильной международной торговлей и затяжной политической неопределенностью», — предупреждает ЕБРР.