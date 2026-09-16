«Джобби» вместо релакса: зумеры превратили хобби во вторую работу.

В молодежной среде набирает популярность явление под названием хоббимаксинг. Сторонники этого тренда массово отказываются от бесцельного скроллинга ленты в смартфонах, находят офлайн-увлечения и выстраивают вокруг них жесткий распорядок дня.

Проблема только как всегда в одном — зумеры относятся к досугу чересчур серьезно: они ведут списки целей, фиксируют достижения в интернете и хвалят друг друга за успехи.

Американские журналисты обратили внимание на эту тенденцию и уже ввели термин для этого явления: «джобби» — гибрид английских слов job и hobby, обозначающий увлечение, которое из-за избытка обязательств начинает походить на вторую работу.

Издание The Washington Post рассказало о некоторых наиболее ярких примерах таких «джобби»-зумеров.

Вот, например, 18-летняя Бао Ле из Бремена одновременно занимается пол-дэнсом, тренажерным залом, бегом, калистеникой (вид гимнастики для развития мышц), боулдерингом (вид скалолазания), играет на пианино, скрипке и гитаре, пробует себя в роли диджея, шьет, вяжет, рукодельничает, рисует, играет в шахматы и судоку, решает судоку, читает и ведет исследования.