«Джобби» вместо релакса: зумеры превратили хобби во вторую работу
Теперь даже отдых требует жесткого графика, таблиц прогресса и отчетов в соцсетях.
В молодежной среде набирает популярность явление под названием хоббимаксинг. Сторонники этого тренда массово отказываются от бесцельного скроллинга ленты в смартфонах, находят офлайн-увлечения и выстраивают вокруг них жесткий распорядок дня.
Проблема только как всегда в одном — зумеры относятся к досугу чересчур серьезно: они ведут списки целей, фиксируют достижения в интернете и хвалят друг друга за успехи.
Американские журналисты обратили внимание на эту тенденцию и уже ввели термин для этого явления: «джобби» — гибрид английских слов job и hobby, обозначающий увлечение, которое из-за избытка обязательств начинает походить на вторую работу.
Издание The Washington Post рассказало о некоторых наиболее ярких примерах таких «джобби»-зумеров.
Вот, например, 18-летняя Бао Ле из Бремена одновременно занимается пол-дэнсом, тренажерным залом, бегом, калистеникой (вид гимнастики для развития мышц), боулдерингом (вид скалолазания), играет на пианино, скрипке и гитаре, пробует себя в роли диджея, шьет, вяжет, рукодельничает, рисует, играет в шахматы и судоку, решает судоку, читает и ведет исследования.
Она отдает приоритет трем направлениям в день, циклично меняя их, и фиксирует показатели через спортивные приложения вроде Strava.
Другая участница «джобби»-тренда, 23-летняя Дана Гулд, рассказала об опыте жесткой оптимизации фитнес-рутины, чтения исключительно литературы по саморазвитию и публичных отчетов, из-за чего со временем пропало ощущение легкости и интереса к самим процессам. Но зато отказ от ведения страниц в соцсетях помог ей немного снизить уровень давления.
Вообще исторический контекст формирования подобной культуры увлечений рассматривается исследователями через призму изменения восприятия свободного времени. Как отмечает историк Стивен Гелбер, после промышленной революции хобби начали ассоциироваться с моральным успехом и выступали средством профилактики девиантного поведения в условиях растущего досуга.
«Подобные всплески структурирования деятельности традиционно фиксировались в периоды экономических кризисов и экзистенциальной тревоги, включая Великую депрессию, Вторую мировую войну и пандемию коронавируса», — заметил он.
Современный этап хоббимаксинга исследует профессор психологии Майкл Инцлихт из Университета Торонто. По его мнению, протестантская этика и западная культура приучили людей воспринимать труд как безусловное благо, из-за чего стремление к максимальной эффективности распространилось и на сферу отдыха.
Использование цифровых платформ вроде Letterboxd для фильмов, Goodreads для книг, Backloggd для видеоигр или Beli для ресторанов подталкивает пользователей к оцифровке результатов.
«Проблема в том, что ведение метрик и внешних стимулов лишает человека внутренней мотивации, превращая игру в обязательство, а избыточные усилия снижают общий уровень осмысленности», — отмечает Инцлихт.
В свою очередь культурный социолог Сара Притц добавляет, что процесс цифровизации усилил эту тенденцию через социальные сети, демонстрирующие чужие успехи, и носимые гаджеты. В результате отдых приобретает утилитарную функцию — восстановить силы для дальнейшей продуктивности, а человеку становится трудно обосновать занятие простым удовольствием или отсутствием какой-либо пользы.
Еще одна яркая иллюстрация такого подхода – опыт 23-летней консультантки из Нью-Йорка Арден Юм. Она создала рассылку на платформе Substack с аудиторией более 13 тысяч человек, где описывает шестинедельные творческие программы с четкими дедлайнами и целями.
Юм отмечает, что структурированный подход мотивирует, однако постоянное присутствие публичности стирает грань между реальной жизнью и ее демонстрацией.
«Попытки монетизировать процесс или привлечь партнеров создают дополнительное напряжение, заставляя оптимизировать даже творческое пространство», — сетует она.
Как и Юм, Бао Ле также связывает собственную увлеченность с влиянием интернет-среды, где чужие достижения создают ощущение постоянного отставания, несмотря на получаемое удовольствие и внешнее признание.