Джим Керри, которого не видели семь месяцев, вернулся к "нормальному" облику.

Легендарный Джим Керри после семи месяцев отсутствия на публике вновь появился перед камерой – и на этот раз развеял домыслы поклонников о существовании возможного двойника.

64-летний актер записал видеопоздравление для своего давнего друга, комика Джеффа Росса, и предстал перед камерой в привычном для себя образе – с фирменной мимикой, энергичной подачей и узнаваемой харизмой, сообщает obozrevatel.com

Само видео Росс опубликовал в Instagram по случаю своего 61-летия. Керри не стал ограничиваться несколькими теплыми словами: он устроил имениннику настоящий комедийный "разоблачительный" номер, пошутив над его внешностью, возрастом и даже финансовым успехом. Появление Керри привлекло особое внимание еще и потому, что в последний раз его видели на кинопремии "Сезар" в Париже в феврале – тогда внешность знаменитости стала поводом для многочисленных конспирологических предположений о двойнике.

Поздравление для Джеффа Росса оказалось совсем не сентиментальным. Керри начал с отсылки к "Седьмой печати", в которой главный герой играет со Смертью в шахматы, а затем перешел к внешности именинника.

"61 год назад на свет появился мальчик по имени Джефф Росс. Не хочу сказать, что он был уродливым младенцем, но когда он родился, Бог заставил его мать подписать соглашение о неразглашении. И в этом плане ничего не изменилось. На самом деле, стало еще хуже. Я видел головы с кистозным акне, которые выглядели лучше", – сказал актер.

Далее Керри назвал духовным животным Росса рыбу-каплю. Впрочем, после серии жестких шуток он все же отдал должное приятелю.

"Одного нельзя отрицать, Джефф. Ты смешной. Ты всю жизнь посвятил тому, чтобы смешить людей. Если бы же это было нарочно",– добавил Керри.

В последний раз о Керри широко говорили после церемонии вручения французской кинопремии "Сезар" в Париже в феврале 2026 года. Тогда актер получил награду за вклад в кинематограф, однако внимание пользователей соцсетей привлекла прежде всего его внешность.

Некоторые пользователи даже писали, что настоящий Керри якобы умер, а на публике вместо него появляется другой человек. При этом никаких доказательств этой конспирологической версии представлено не было. Сам Керри также публично не подтверждал ее.