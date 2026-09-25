Двенадцать стран ЕС выступают против жестких европейских преференций в оборонной сфере.

Двенадцать стран ЕС настаивают на том, чтобы будущие оборонные программы блока оставались открытыми для союзников за пределами Евросоюза, тем самым бросая вызов стремлению Франции ввести жесткие правила европейской преференции.

Неофициальный документ, подписанный Германией, Австрией, Данией, Эстонией, Финляндией, Италией, Латвией, Нидерландами, Португалией, Румынией, Швецией и Словенией, направлен против стремления Франции ввести строгую европейскую преференцию в рамках Европейского фонда конкурентоспособности (European Competitiveness Fund – ECF) – ключевой части следующего многолетнего бюджета ЕС, передает eurointegration.com.ua

"Открытость для участия третьих стран является очень важным сигналом для наших союзников и партнеров за пределами ЕС", – говорится в письме.

Европейские столицы стоят перед сложными переговорами по следующему долгосрочному бюджету ЕС на 2028–2034 годы, в котором четко определены приоритеты в области конкурентоспособности, обороны и безопасности.

12 стран-членов ЕС считают, что участие третьих государств в инициативах блока поможет повысить их эффективность.

"Ассоциации могут усилить влияние финансирования ЕС путем увеличения бюджетов финансирования, достижения эффекта масштаба, а также повышения эффективности, устойчивости и инновационности в цепочках поставок", – добавляется в документе.

Страны настаивают на том, что ЕС "должен сохранить автоматическое участие стран Европейской экономической зоны (EEA) и Украины в разделе оборонной промышленности без заключения соглашения об ассоциации".

Предложенный Европейской комиссией бюджет в размере 2 трлн евро предусматривает более 409 млрд евро для Европейского фонда конкурентоспособности. Исполнительный орган ЕС хочет выделить 130 млрд евро на оборону и космическую отрасль, хотя точное распределение средств остается неясным.

В свою очередь, Франция стремится ввести строгие правила европейской преференции в будущем бюджете и считает это своей основной целью.

"Что касается европейских фондов, то их следует использовать для снижения нашей зависимости путем совместных инвестиций в поддержку наших инновационных экосистем и секторов обороны и космоса", – заявил летом министр по делам ЕС Франции Бенжамен Аддад.