Два вертолета столкнулись в воздухе во время тушения пожаров в Греции.

Инцидент произошел в районе Псата, к западу от Афин. По данным пожарной службы, спасательные отряды были немедленно мобилизованы для обнаружения экипажей и оказания им помощи.

Местные СМИ сообщают, что авария случилась при попытке потушить лесной пожар в крайне сложных условиях. Греческая газета Kathimerini передает, что экипаж одного из вертолетов был спасен; пострадавших везут в больницу, сообщает Bild.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция по поиску экипажа второго вертолета; официальной информации о состоянии людей пока нет. Оба вертолета вылетели с военной авиабазы Элевсин.

По данным властей, лесные пожары, бушующие в Греции уже несколько дней, уничтожили более 12 тысяч гектаров земли. Для борьбы с огнем на различных участках были задействованы сотни пожарных.



