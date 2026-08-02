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bild.de logobild
2 Августа 2026, 17:36
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Два вертолета столкнулись в воздухе во время тушения пожаров в Греции

Инцидент произошел в районе Псата, к западу от Афин. По данным пожарной службы, спасательные отряды были немедленно мобилизованы для обнаружения экипажей и оказания им помощи.

Два вертолета столкнулись в воздухе во время тушения пожаров в Греции.
Два вертолета столкнулись в воздухе во время тушения пожаров в Греции.

Местные СМИ сообщают, что авария случилась при попытке потушить лесной пожар в крайне сложных условиях. Греческая газета Kathimerini передает, что экипаж одного из вертолетов был спасен; пострадавших везут в больницу, сообщает Bild.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция по поиску экипажа второго вертолета; официальной информации о состоянии людей пока нет. Оба вертолета вылетели с военной авиабазы Элевсин.

По данным властей, лесные пожары, бушующие в Греции уже несколько дней, уничтожили более 12 тысяч гектаров земли. Для борьбы с огнем на различных участках были задействованы сотни пожарных.


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Источник
bild.de logobild
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