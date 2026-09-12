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dw.com logodw
12 Сентября 2026, 18:14
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Дроны атаковали аэродром в Таганроге и химзавод в Тольятти

В Таганроге сообщается об атаках на бывший автозавод и военный аэродром. В Тольятти после налета БПЛА вспыхнул пожар на территории химического предприятия "КуйбышевАзот".

Дроны атаковали аэродром в Таганроге и химзавод в Тольятти.
Дроны атаковали аэродром в Таганроге и химзавод в Тольятти.

Дроны вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье, 12 сентября, нанесли удары по целям в Таганроге Ростовской области и в Тольятти Самарской области. По сообщению украинских Telegram-каналов, в Таганроге целями стали военный аэродром "Таганрог-Центральный" и бывший Таганрогский автомобильный завод, а в Тольятти - химическое предприятие "КуйбышевАзот", пишет dw.com

Аэродром "Таганрог-Центральный" расположен в городской черте. На нем базируется 708-й военно-транспортный авиационный полк, а неподалеку находится 325-й авиаремонтный завод, который ремонтирует транспортные самолеты и их комплектующие. Exilenova+ также сообщил об атаке на военный городок.

Таганрогский автомобильный завод прекратил выпуск автомобилей в 2014 году после признания предприятия банкротом. Сейчас, согласно данным Exilenova+, его производственные помещения могут использоваться для сборки ударно-разведывательных БПЛА "Молния" и изготовления деталей для тяжелых беспилотников "Орион".

Анализ Astra подтвердил возгорание в районе военного аэродрома.

Власти Таганрога подтвердили факт атаки

Глава Таганрога Светлана Камбулова подтвердила факт атаки. "Этой ночью наш город подвергся массированной воздушной атаке. Силами ПВО уничтожены БПЛА над городом. Есть очаги возгорания… Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле будет уточняться", - написала она.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь над Таганрогом и Таганрогским заливом были уничтожены более 70 беспилотников. По его словам, загорелись магазин и несколько нежилых строений, погибших и пострадавших нет.

Удар по Тольятти

В Тольятти, по сообщению местных властей, беспилотники повредили несколько жилых домов, пострадал один человек. Губернатор Вячеслава Федорищев также заявил, что под атаку попало "промышленное предприятие", не приведя других подробностей. Украинские мониторинговые каналы утверждают, что удар был нанесен по заводу "КуйбышевАзот" и после атаки на территории возник масштабный пожар.

"КуйбышевАзот" производит капролактам, аммиачную селитру, карбамид, сульфат аммония, аммиак, слабую азотную кислоту, полиамид-6 и высокопрочную техническую нить. Полиамид-6 и высокопрочную техническую нить в России выпускает только это предприятие.


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Источник
dw.com logodw
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