Дрон, из-за которого закрывали небо Молдовы, разбился в Румынии: в воздух подняли F-16.

Информацию подтвердило Министерство национальной обороны Румынии.

Беспилотник, из-за которого воздушное пространство Республики Молдова временно закрывали и были нарушены некоторые авиарейсы, разбился в Румынии — в кукурузном поле в уезде Сучава, передает rupor.md

По данным ведомства, в субботу, 12 сентября, Центры воздушных операций Украины и Молдовы сообщили румынским властям, что беспилотник пересек воздушное пространство двух стран и направляется в сторону северо-восточной части Румынии.

После получения информации два самолета F-16 ВВС Румынии поднялись с авиабазы Борча для наблюдения за ситуацией.

Кроме того, Национальный военный командный центр уведомил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. В уезде Ботошань были введены меры по оповещению населения, а в 16:20 жителям направили сообщение RO-Alert.

Примерно в это же время на единый номер экстренной помощи 112 поступило сообщение о беспилотнике над населенным пунктом Штиубиень уезда Ботошань.

Позже сотрудники Министерства внутренних дел обнаружили разбившийся летательный объект возле населенного пункта Ботошеница Маре в уезде Сучава, на кукурузном поле.

В результате падения произошло небольшое возгорание. В земле образовалась воронка диаметром около одного метра и глубиной примерно 30 сантиметров. Пострадавших нет.

На место происшествия должна была прибыть группа саперов Румынской службы информации для оценки объекта и возможных рисков.

Инцидент произошел после того, как власти Молдовы временно закрыли воздушное пространство в северной и центральной зонах страны. Из-за этого были нарушены несколько авиарейсов. Самолет, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Кишинев, некоторое время находился в зоне ожидания возле Бакэу, а еще три рейса были временно задержаны на земле.