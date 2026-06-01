1 Июня 2026, 18:56
5 953
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Документы по делу Мендельсона раскрыли его путь к должности посла в США
Новые документы по делу Питера Мендельсона показывают, что он обещал главе МИД Великобритании Дэвиду Лэмми, что тот «не пожалеет» о его назначении послом в США.
Об этом свидетельствует его письмо к Лэмми, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на theguardian.com
В письме к Лэмми Мендельсон заявил, что правительство "никогда не пожалеет" о его назначении послом Великобритании в США.
"Я просто хотел, чтобы ты знал: если ты решишь назначить меня, я позабочусь о том, чтобы ты никогда об этом не пожалел", – отметил экс-посол.
Мендельсон заявил, что для него эта должность "была бы последним делом в публичной жизни".
"Для меня будет большой честью служить тебе и правительству на этой должности. Поэтому если ты готов к этому, я тоже готов", – добавил он в письме.