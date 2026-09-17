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bild.de logobild
17 Сентября 2026, 13:13
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Дизель в Германии подорожал до рекордных 2,45 евро за литр

Дизельное топливо в Германии подорожало до исторического максимума.

Дизель в Германии подорожал до рекордных 2,45 евро за литр.
Дизель в Германии подорожал до рекордных 2,45 евро за литр.

По данным автоклуба ADAC, сегодня литр дизеля в среднем по стране стоил 2,45 евро — на 0,6 цента больше предыдущего рекорда, установленного в апреле. Бензин Super E10 также обновил максимум уже пятый день подряд и достиг 2,31 евро за литр, сообщает Bild.

С начала войны с Ираном в конце февраля 2026 года дизель подорожал почти на 71 цент за литр, а E10 — примерно на 54 цента. Для водителя дизельного автомобиля, который проезжает около 1400 километров в месяц при расходе семь литров на 100 километров, это означает примерно 69 евро дополнительных расходов ежемесячно.

Сейчас дизель в Германии стоит даже дороже бензина, хотя облагается меньшими налогами. На цену влияют не только нефть, но и транспортные маршруты и возможности нефтеперерабатывающих заводов.

Сильно различаются цены и в течение дня: после полуденного скачка топливо может дорожать более чем на 20 центов за литр, а на отдельных заправках премиальный бензин сегодня продается дороже трех евро.

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Источник
bild.de logobild
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