theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Июня 2026, 08:02
8 611
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Digi24: У Дана есть "план Б", если парламент не поддержит правительство Томака

Президент Румынии Никушор Дан уже имеет "план Б" на случай, если в парламентском зале не найдется достаточно голосов для утверждения "технократического" правительства Еуджена Томака.

Digi24: У Дана есть &#34;план Б&#34;, если парламент не поддержит правительство Томака.
Digi24: У Дана есть "план Б", если парламент не поддержит правительство Томака.

В случае провала голосования в парламенте за правительство Еуджена Томака президент Румынии имеет двух других кандидатов, чтобы выдвинуть их на должность премьера, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Первый – советник президента по экономическим вопросам Раду Бурнете, чье имя и раньше упоминали среди потенциальных кандидатов на главу правительства. Одновременно его упоминают как потенциального вице-премьера и министра экономики в правительстве Томака, состав которого еще точно не определен.

Второй возможный кандидат – министр финансов Александру Назаре, сообщили источники в политических кругах.

В ходе консультаций с некоторыми лидерами партий предыдущей коалиции Дан говорил, что в случае неудачи Томака он хочет, чтобы следующий кандидат также не был представителем ни одной из парламентских партий.

Для утверждения правительства в парламенте нужно 233 голоса.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте