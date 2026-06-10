Digi24: У Дана есть "план Б", если парламент не поддержит правительство Томака.

В случае провала голосования в парламенте за правительство Еуджена Томака президент Румынии имеет двух других кандидатов, чтобы выдвинуть их на должность премьера, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Первый – советник президента по экономическим вопросам Раду Бурнете, чье имя и раньше упоминали среди потенциальных кандидатов на главу правительства. Одновременно его упоминают как потенциального вице-премьера и министра экономики в правительстве Томака, состав которого еще точно не определен.

Второй возможный кандидат – министр финансов Александру Назаре, сообщили источники в политических кругах.

В ходе консультаций с некоторыми лидерами партий предыдущей коалиции Дан говорил, что в случае неудачи Томака он хочет, чтобы следующий кандидат также не был представителем ни одной из парламентских партий.

Для утверждения правительства в парламенте нужно 233 голоса.