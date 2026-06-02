Дэвид Бекхэм получит звезду на Аллее славы в Голливуде.

Церемония состоится 12 июня 2026 года на Hollywood Boulevard в Лос-Анджелесе, где футболисту откроют 2 849-ю звезду в категории "Спортивные развлечения", передает nv.ua

Ведущей мероприятия станет радиоведущая и член Зала славы радио Эллен К. Участие в церемонии также примут голливудский актер Том Круз и жена Бекхэма — Виктория Бекхэм.

Отмечается, что награда является символической, поскольку США готовятся к приему чемпионата мира по футболу, который стартует 11 июня. По словам организаторов, вклад Бекхэма в популяризацию футбола в США и его влияние на мировую спортивную и поп-культуру сделали его кандидатуру особенно значимой.

Бекхэм на протяжении карьеры выступал за Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Лос-Анджелес Гэлакси, ПСЖ, а также сборную Англии, капитаном которой был на протяжении шести лет.

Он завершил карьеру в 2013 году и впоследствии стал совладельцем Интер Майами, где сейчас выступает Лионель Месси.