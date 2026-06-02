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nv.ua logonv
2 Июня 2026, 23:34
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Дэвид Бекхэм получит звезду на Аллее славы в Голливуде

Легендарный экс-футболист Манчестер Юнайтед и сборной Англии Дэвид Бекхэм получит свою персональную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Дэвид Бекхэм получит звезду на Аллее славы в Голливуде.
Дэвид Бекхэм получит звезду на Аллее славы в Голливуде.

Церемония состоится 12 июня 2026 года на Hollywood Boulevard в Лос-Анджелесе, где футболисту откроют 2 849-ю звезду в категории "Спортивные развлечения", передает nv.ua

Ведущей мероприятия станет радиоведущая и член Зала славы радио Эллен К. Участие в церемонии также примут голливудский актер Том Круз и жена Бекхэма — Виктория Бекхэм.

Отмечается, что награда является символической, поскольку США готовятся к приему чемпионата мира по футболу, который стартует 11 июня. По словам организаторов, вклад Бекхэма в популяризацию футбола в США и его влияние на мировую спортивную и поп-культуру сделали его кандидатуру особенно значимой.

Бекхэм на протяжении карьеры выступал за Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Лос-Анджелес Гэлакси, ПСЖ, а также сборную Англии, капитаном которой был на протяжении шести лет.

Он завершил карьеру в 2013 году и впоследствии стал совладельцем Интер Майами, где сейчас выступает Лионель Месси.

Источник
nv.ua logonv
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